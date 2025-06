The Family, quando e come finisce? Tutto sul finale della serie tv di Canale 5

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

The Family è tra le serie tv turche più apprezzate del piccolo schermo. Ogni giorno le vicende di Devin e Aslan collezionano ottimi ascolti sui teleschermi di Canale 5, facendo da traino per Pomeriggio Cinque. Una dizi turca che si appresta a chiudere i battenti per sempre. Infatti, The Family si accinge a salutare il pubblico italiano. Secondo i ben informati, le ultime puntate della serie tv andranno in onda a fine giugno sui teleschermi di Canale 5, salvo cambi di programmazione dell’ultimo minuto. Al suo posto, Mediaset ha deciso di mandare in onda Forbidden Fruit, una storia che vede protagoniste due sorelle molto unite tra di loro ma anche tanto diverse.

The Family anticipazioni ultime puntate: Devin partorisce un bambino

Ma cosa succederà nelle ultime puntate di The Family in programma a breve su Canale 5? Le anticipazioni sul finale della serie tv raccontano che Devin rimarrà vittima di un agguato orchestrato da Ilyas che avrà drammatiche conseguenze. I medici le diagnosticheranno un’embolia polmonare. Ma la donna non ascolterà i consigli dei dottori di abortire, preferendo continuare la gravidanza nonostante i grandi rischi. Durante il parto, la moglie di Devin accuserà una violenta emorragia, tanto che il suo cuore si fermerà per un minuto. Sarà qui che la donna si riprenderà miracolosamente dopo aver udito il pianto del suo neonato. Il bambino verrà chiamato in onore di Cihan, morto per salvare la vita al fratello Aslan.