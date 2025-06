The family anticipazioni puntate finali: Cihan perde la vita per salvare Aslan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le anticipazioni di The Family riguardanti le puntate finali in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5 raccontano che il pubblico dovrà dire addio ad un protagonista della serie tv. Tutto inizierà quando Cihan risparmierà la vita a Ceyrek, l’orfano pronto a tutto pur di vendicare Ilyas, ucciso da Aslan per aver organizzato un attentato ai danni della famiglia Soykan dove Devin aveva rischiato di morire. L’uomo preferirà lasciare andare il ragazzo particolarmente colpito dal suo triste passato. Dagli spoiler di The Family si apprende che Ceyrek tenderà una nuova trappola ai Soykan grazie all’aiuto di Babur. Il piano non andrà in porto, dato che il nuovo cattivo verrà scoperto e sequestrato da Aslan ed i suoi scagnozzi.

The Family anticipazioni: Cihan perde la vita a causa di Ceyrek

Le anticipazioni di The Family, riguardanti le ultime puntate trasmesse a breve su Canale 5 rivelano che

Ceyrek verrà ascoltato da Devin, alla quale rivelerà di essere scappato di casa a 16 anni dopo aver dato fuoco a tutta la sua famiglia. Cihan accuserà dei sensi di colpa alla scoperta che l’orfano gli aveva raccontato molte bugie sul suo conto. L’uomo non esiterà a seguire gli ordini di Aslan facendo in modo che Ceyrek elimini Babur prima del suo arresto. L’orfano verrà portato in ospedale per curare una bruciatura al volto mentre i Soykan festeggeranno le nozze tra Bedri e Yagmur ignari del pericolo imminente. Ceyrek si recherà all’albergo dove si sta festeggiando il matrimonio con in mano un’arma da fuoco rubata durante la fuga dall’ospedale. L’orfano proverà a sparare contro Aslan ma verrà intercettato da Cihan che si prenderà due colpi d’arma da fuoco al posto del fratello. In questo modo, l’uomo perderà la vita dopo aver compiuto un gesto di grande altruismo.