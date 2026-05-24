The 50 Italia, concorrente imbarazza Helena Prestes: “Ti bacerei”, ecco chi

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

The 50 Italia è il nuovo reality show che sta tenendo alta l’attenzione del pubblico. Uscito lo scorso 22 maggio, il programma vede 50 personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo e dai social sfidarsi in prove fisiche e mentali per vincere un montepremi finale da destinare ad uno spettatore. Tra le concorrenti che si stanno mettendo più in mostra in queste prime puntate c’è sicuramente Helena Prestes. L’ex concorrente del Grande Fratello ha dimostrato di essere scaltra nelle prove e di avere un’ottima intelligenza per quanto concerne le strategie all’interno di The 50 Italia. Proprio grazie al suo comportamento la modella brasiliana ha ottenuto gli elogi da parte degli altri concorrenti del reality show di Amazon Prime Video.

The 50 Italia, Francesco Nozzolino “pazzo” di Helena Prestes

Nel corso delle prime puntate di The 50 Italia, alcuni concorrenti tra cui Francesco Nozzolino hanno chiesto all’ex gieffina quale strategia avrebbe attuato dopo aver deciso di mandare a rischio eliminazione Eva Grimaldi. Il volto di Avanti un altro ha dichiarato sulla modella brasiliana: “Lei non sta ragionando a rapporto, lei sta ragionando ad alleanza coi più forti.” Le parole dell’uomo sono state confermate dalla compagna di Javier Martinez, che hanno scatenato la reazione di Nozzolino: “Mi piaci come ragioni. Comunque ti bacerei.” Un dialogo a cui ha assistito anche Gianmarco Zagato, il quale ha affermato di essere “una bimba di Helena Prestes”.