The 50 Italia, Antonella Elia al veleno su Helena Prestes: “E’ una m*rda”, l’accaduto

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Antonella Elia è stata tra le grandi protagoniste del Grande fratello vip dove si è classificata in seconda posizione. La soubrette è tornata a far parlare di sé in questi giorni per la sua partecipazione a The 50 Italia, il nuovo reality show di Amazon Prime Video registrato lo scorso settembre. In queste ore sono usciti i nuovi episodi del programma in cui 50 personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo si sfidano in prove per vincere un montepremi da destinare ad uno spettatore. Antonella Elia è stata tra le eliminate del programma. Un’eliminazione che non è stata presa molto bene dalla donna, la quale ha definito i concorrenti rimasti di The 50 Italia “delle m*rde.” La donna ha quindi rivolto un pensiero ad Helena Prestes, dichiarando in questo modo: “La più m*rda di tutte è lei, ha fatto il gioco, ha fatto la gatta morta, è abile, furba.”

The 50 Italia, Antonella Elia contro Helena Prestes

L’ex protagonista del Grande fratello vip ha dimostrato di avere il dente avvelenato nei confronti di Helena Prestes, che grazie alle sue strategie è riuscita a farla eliminare da The 50 Italia, il nuovo reality show di Amazon Prime Video. Nel corso delle prime puntate del programma, Antonella Elia aveva usato parole poco carine verso la modella brasiliana, rea di aver mandato a rischio eliminazione Eva Grimaldi nonostante si conoscessero a causa della loro partecipazione al Grande Fratello nel 2024. In quell’occasione, la donna aveva dichiarato su Helena Prestes: “Quella è una gatta morta viscida, è stato orribile. Perché non ha mandato il biondone? Che utilità ha all’interno di questa famiglia a parte rompere i coglio.i? Nessuna. Cosa ci sta a fare qua a parte rompere a tutti?“