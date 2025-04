[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tesserino venatorio: “Urgentemente consegnarlo presso l’ufficio preposto”

Per chi non avesse ancora consegnato il tesserino venatorio, è pregato urgentemente di consegnarlo presso l’ufficio preposto “anche se lo stesso andava consegnato al Comune, alla chiusura della stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2025”.

👉 SI FA PRESENTE, CHE LA MANCATA CONSEGNA DEL PRECEDENTE TESSERINO COMPORTA L’ESCLUSIONE DAL RILASCIO DEL NUOVO 👈

Alessandro Manzella