Terra amara cambia di programmazione: regalo di Mediaset per i fan

Importanti novità nel palinsesto di Mediaset per il mese di aprile. Alcune sorprese lasceranno spiazzati i telespettatori più attenti. Infatti ci saranno nuovi programmi oltre a cambi d’orario da non sottovalutare. Mediaset ha previsto per il mese di aprile di stravolgere la programmazione di Terra amara. I suoi appuntamenti porteranno ad uno slittamento generale di alcuni programmi già presenti all’interno del palinsesto. Alcuni programmi infatti cambieranno d’orario. La grande novità riguarda la soap opera turca che proseguirà nel corso delle prossime settimane ad andare in onda nel pomeriggio di domenica. Per l’occasione, ci saranno puntate extra lunghe dalla durata di due ore prima dell’appuntamento con Verissimo. L’idea sarebbe quella di prendere il posto della trasmissione di Amici 23 concentrata sul serale in onda di sabato sera.

Terra amara in onda con puntate extra lunghe durante le domenica di aprile

Mediaset ha deciso di mandare in onda puntate extra lunghe di Terra amara durante il pomeriggio domenicale del mese di parile. Una bella notizia per i fan di Canale 5 che potranno godere così le vicende ambientate a Cukurova. Alcuni utenti infatti si erano molto lamentati dopo la decisione di Mediaset di sospendere gli appuntamenti settimanali al pomeriggio per fare posto alla nuova serie tv Endless Love, che nonostante tutto sta collezionando ottimi ascolti su Canale 5. Ma cosa vedremo nel corso delle nuove puntate di Terra amara? Le anticipazioni della soap opera annunciano che i telespettatori assisteranno alle nozze tra Hakan e Zuleyha. I due riusciranno a diventare marito e moglie in una cerimonia celebrata da Lutfiye. Fikret, invece, conoscerà una donna che ruberà il suo cuore.