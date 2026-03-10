[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Teo Mione presenta “Pigs”, un pugno di rock di protesta made in Manfredonia



Manfredonia – Dal cuore del Gargano arriva un grido forte e diretto contro le ingiustizie del nostro tempo. Si intitola “Pigs” il nuovo brano rock di Teo Mione, musicista, autore e frontman sipontino che ha curato testi, musiche e arrangiamenti del pezzo.



Il videoclip, della durata di 6 minuti e 11 secondi, è un viaggio visivo crudo e cinematografico: scene di guerra per il petrolio, avidità simboleggiata da “maiali” in bunker lussuosi, degrado ambientale, disuguaglianze sociali e, infine, un risveglio collettivo di rabbia e speranza. Un’opera di denuncia che mescola hard rock impegnato, elementi dark e un’energia da protesta vera, lontana dalle mode passeggere.



Teo Mione, da sempre attivo nella scena musicale locale, ha voluto raccontare con “Pigs” le storture del potere, della corruzione e dello sfruttamento – temi che, purtroppo, toccano da vicino anche la nostra Capitanata e il Mezzogiorno. Il risultato è un brano potente, diretto, che invita a non restare in silenzio.

Il video è già online su YouTube, mentre il brano è disponibile all’ascolto su tutte le principali piattaforme streaming. Un lavoro indipendente, realizzato con passione e determinazione, che merita di essere visto e ascoltato da chi cerca musica con un’anima e un messaggio.



Seguite Teo Mione e fate girare “Pigs”: a Manfredonia, e non solo, c’è chi continua a cantare contro i “pigs” che ingrassano sulle nostre spalle.



Ascoltalo su Spotify, Apple Music, Deezer e tutte le piattaforme.