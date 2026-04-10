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Teo Mione presenta il suo secondo brano: “Eyes To The Sky Again”

Teo Mione torna con il suo secondo singolo, Eyes To The Sky Again, un brano rock emotivo che segna un netto cambio di direzione rispetto al primo lavoro.

Dopo l’esordio con Pigs, un brano rock di protesta, l’artista si sposta ora su un territorio più intimo e personale. Eyes To The Sky Again è una ballad intensa che parla di un amore che resiste al tempo e alla distanza. Il testo racconta il ritorno costante dei ricordi, la nostalgia di un tramonto condiviso e la sensazione che il cuore rimanga ancorato a certi momenti anche quando la vita porta lontano.

Frasi come “the heart always stays there, in the same place” e “I closed my eyes for a moment and felt that you were still with me” esprimono con sincerità il legame indissolubile tra due persone, anche quando fisicamente separate. Il brano alterna momenti di quieta malinconia a picchi emotivi, creando un’atmosfera avvolgente e profondamente sentita.

Teo Mione ha curato personalmente testi, musiche e video del brano, confermando una visione artistica completa e autentica.

Eyes To The Sky Again è già disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming. Un invito a guardare il cielo e a riscoprire quel posto dentro di noi dove certe emozioni non svaniscono mai. https://youtu.be/xWFfg2CHfb4?is=GWTYy0i2YPZgi4pO

Teo Mione – Eyes To The Sky Again

Secondo singolo · 2026