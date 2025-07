Temptation Island 2025, com’è finita tra Alessio e Sonia dopo il falò: la segnalazione bomba

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stasera 23 luglio andrà in onda in prima serata sui teleschermi di Canale 5 un nuovo appuntamento di Temptation Island, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Grandi protagonisti di questa stagione sono stati Sonia Mattalia e Alessio. I due hanno deciso di dividere le proprie strade durante un falò molto accesso. In questo frangente, l’uomo aveva deciso di lasciare la compagna, dichiarando di aver intenzione di chiedere l’aiuto di uno psicologo per superare la rottura. A distanza di alcuni giorni dalla messa in onda della puntata di Temptation Island, ecco che Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione sull’ex coppia. Nel messaggio, un utente ha rivelato all’esperta di gossip che Sonia e Alessio sarebbero tornati insieme e non avrebbero interrotto la loro convivenza.

Sonia e Alessio potrebbero essere tornati insieme dopo Temptation Island

A mettere benzina sul fuoco sono arrivate le parole di Alessio. L’uomo sarebbe stato incontrato da alcune fan sulla spiaggia, alle quali avrebbe fatto delle dichiarazioni interessanti in merito al futuro della sua storia d’amore con Sonia. L’avvocato avrebbe dichiarato le seguenti parole: “Si sistema sempre tutto nella vita, l’importante è che vi sto simpatico”. Insomma, Sonia e Alessio potrebbero aver fatto pace in seguito all’esperienza condivisa a Temptation Island, che tornerà stasera 23 e domani 24 luglio con due appuntamenti imperdibili e ricchi di colpi di scena. Filippo Bisciglia sarà chiamato a tenere a bada gli animi incandescenti di fidanzate e fidanzati alle prese con tentatori e tentatrici.