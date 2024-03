Tempesta d’amore anticipazioni, passione tra Alexandra e Christoph

Grazie alle Tempesta d’amore e le anticipazioni, scopriamo che prossimamente, nelle puntate italiane della soap, assisteremo alla passione tra Alexandra e Christoph. La donna cederà finalmente ai suoi sentimenti e cambierà… Rete 4 trasmetterà presto l’hot evento.

Tempesta d’amore, anticipazioni: Alexandra confessa tutto a Markus

Christoph la abbandonò trent’anni prima e Alexandra si consolò con Markus. Per lei diventò un compagno ideale, con Lui costruì una famiglia ed un impero finanziario. I suoi sentimenti per Saalfeld non sono mai scomparsi.

La donna, da qualche settimana è tormentata tra la lealtà verso il e l’ attrazione per il suo ex. Christoph le darà appuntamento in una baita romantica, quella sarà l’occasione tanto attesa, che succederà?

Alexandra non si presenterà all’appuntamento galante col suo spasimante, ma rivelerà tutto a Markus!

In un primo momento Alexandra sarà entusiasta dell’invito, in seguito però deciderà di non andare all’appuntamento e dire tutto al marito. Markus si recherà alla baita, dove provocherà Christoph, sostenendo che Alexandra lo ha ingannato.

Schwarzbach sfrutterà ogni occasione per umiliare il rivale, arriverà a chiedergli di organizzare la sua festa di compleanno.

Christoph dimostrerà un inaspettato autocontrollo

Christoph non reagirà alle provocazioni di Markus, tratterà Alexandra con grande freddezza, interromperà ogni corteggiamento e dichiarerà di voler vendere la pensione a Formentera che aveva acquistata per lei!

La donna rimarrà così ferita dall’atteggiamento di Saalfeld e capirà finalmente di amarlo! Lo incontrerà, in seguito, nel bosco in un luogo romantico, Alexandra dove si lascerà andare alla passione con Christoph, farà l’amore con lui! Da quel momento, la soap prenderà un’altra piega…