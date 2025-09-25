Monte Sant'Angelo

Tastes from Monte Sant’Angelo. Si scrive in inglese, si mangia locale. Ecco quando

Redazione25 Settembre 2025
Un viaggio tra i sapori più autentici di Monte Sant’Angelo, con un nome che suona internazionale ma un cuore fatto di tradizione.

Con soli 15 € ti aspettano 5 piatti unici e 2 calici di vino, firmati da chef, pizzaioli e artigiani del gusto del nostro territorio.

Il 4 ottobre Piazza Beneficenza (presso la Villa Comunale) si trasforma in un grande percorso enogastronomico: gusto, convivialità e musica fino a tarda notte.

👉 Tastes from Monte Sant’Angelo. Si scrive in inglese, si mangia locale.

🎟 Ticket in prevendita presso i locali aderenti e in punti vendita selezionati a:

*Monte Sant’Angelo: Bar National · Byron Caffè · Forno Moretti · Prosciuttificio San Michele

*Manfredonia: Bar Gatta (Corso Manfredi)

*Foggia: Bar Momento (Piazza U. Giordano)

*San Giovanni Rotondo: Bar Villa (Piazza Europa)

📍 Piazza Beneficenza (Villa Comunale) – Monte Sant’Angelo

📅 Sabato 4 ottobre, dalle ore 20:00

ℹ️ Info Pro Loco Monte Sant’Angelo

📞 0884 565520 · 📲 WhatsApp 371 6543606

🕘 mar–dom: 9.00-13.00 | 15.00-19.00

