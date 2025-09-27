”Tastes from Monte Sant’Angelo”, le eccellenze gastronomiche presenti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“TASTES FROM MONTE SANT’ANGELO”, SABATO 4 OTTOBRE L’EVENTO CHE CELEBRA LE ECCELLENZE GASTRONOMICHE



Monte Sant’Angelo celebra le eccellenze enogastronomiche: il 4 ottobre un percorso tra gusto, musica e tradizione

La Città dei due Siti UNESCO si prepara ad accogliere un appuntamento imperdibile dedicato ai sapori e alle tradizioni del territorio. Sabato 4 ottobre 2025, a partire dalle ore 20.00, Piazza Beneficenza (Villa Comunale) ospiterà il Percorso delle Eccellenze Enogastronomiche, un itinerario del gusto che riunisce chef, maestri pizzaioli, produttori e cantine per offrire un’esperienza autentica e raffinata.

L’iniziativa è organizzata da Confcommercio con il patrocinio e il contributo del Comune di Monte Sant’Angelo e il patrocinio del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo, in collaborazione con la Pro Loco Monte Sant’Angelo.

Il pubblico potrà assaporare proposte uniche create per l’occasione:

Cartellata salata con crema di cavolfiore, acciughe e peperoncino (Birreria Leko – Chef Marco Quitadamo)

Crostini di pane di Monte con vellutata di melanzane e spezzatino di carne (Pizzeria La Sfiziosa)

Raviolo di pasta al pane con porcini del Gargano e caciocavallo (Chef Maurizio Lauriola – Azienda Agricola F.lli Rignanese)

Polpettone di pancotto con fonduta di pecorino al finocchietto selvatico (Magnificat Diner – Chef Michele Cota)

Gelato artigianale alle ostie piene e crema di mandorle (Chiosco La Ferrarelle)

Ad accompagnare le degustazioni, una selezione di vini delle Cantine Terre Carsiche (rosato) e delle Cantine Terre di Barocco (rosso).

La serata sarà arricchita dall’energia della musica live degli Ottantabit, seguita da un coinvolgente dj set che farà ballare fino a tarda notte.

Il ticket degustazione, al costo di soli 15 euro, consente di gustare 5 piatti e 2 calici di vino lungo il percorso.

📌 Prevendite Ticket – Percorso delle Eccellenze Enogastronomiche

🎟 Ticket degustazione: 15 € (5 piatti + 2 calici di vino)

👉 Dove acquistarlo:

Monte Sant’Angelo:

Bar National · Byron Caffè · Forno Moretti · Prosciuttificio San Michele

Bar National · Byron Caffè · Forno Moretti · Prosciuttificio San Michele Manfredonia: Bar Gatta (Corso Manfredi)

Foggia: Bar Momento (Piazza U. Giordano)

San Giovanni Rotondo: Bar Villa (Piazza Europa)

ℹ️ Info Pro Loco Monte Sant’Angelo

📞 0884 565520 · 📲 WhatsApp 371 6543606

🕘 mar–dom: 9.00-13.00 | 15.00-19.00