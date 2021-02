Tasso: “Sosterremo la nascita del Governo Draghi”

Nel primo giro di consultazioni tenuto in questi giorni a Palazzo Montecitorio,

il gruppo parlamentare del MAIE, guidato dall’On. Antonio Tasso ha

espresso il proprio appoggio al Presidente del Consiglio incaricato, Prof.

Mario Draghi, per la formazione di una nuova squadra di governo.



“Un governo che abbia una connotazione politica e che agisca efficacemente

nella risoluzione dei problemi dei cittadini italiani, con grande attenzione

anche verso i nostri connazionali all’estero” ha spiegato il parlamentare della

Capitanata, che precisa “Abbiamo seguito le indicazioni del Premier

dimissionario, Giuseppe Conte – che abbiamo sostenuto in ogni occasione –

e l’accorata esortazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.

Due concetti espressi dal Prof. Draghi sono da sottolineare: “Spendere con

saggezza gli aiuti europei, non deludendo i nostri partner continentali,

che si son fatti carico di questi oneri” e “Investire nel futuro”.



Ovviamente il riferimento, neanche tanto velato, è alla scuola e al futuro delle

nuove generazioni. “E’ fondamentale investire sui nostri ragazzi, che

rappresentano la continuità dei nostri sogni, dei nostri desideri e della nostra

realtà” aggiunge il deputato, che spiega “L’economia italiana è in forte

sofferenza, gli esercenti commerciali sono allo stremo, come evidenziato da

coloro che da giorni manifestano in piazza Montecitorio. Alla gente, ai nostri

concittadini, la composizione del nuovo governo interessa nella misura in cui

risponde al loro grido di aiuto. Servono risposte chiare, precise ed esaustive.

I

cittadini sarebbero felici di conoscere le soluzioni ai problemi che questa

estenuante lotta alla pandemia ha scatenato, consapevoli di quanto sia stata

inopportuna e irrazionale la crisi di governo in atto e i suoi autori”.

Ed infine: “Solo con la collaborazione potrà nascere un governo forte,

autorevole e che abbia in grande considerazione la parte politica, in ossequio

al rispetto del processo democratico che ha consentito la formazione del

Parlamento”.



Link video: https://fb.watch/3uuNNNZHF1/