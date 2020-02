Tasso: interrogazione su tratta ferroviaria Foggia-Manfredonia

E’ stata discussa in IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, nella giornata di ieri (12/2), l’interrogazione dell’On. Antonio Tasso, capogruppo del Misto-Maie, riferita alla tratta ferroviaria Foggia-Manfredonia, oggetto di attenzione da parte dei cittadini del territorio.

Il deputato sipontino, ascoltato dal sottosegretario On. Roberto Traversi, ha argomentato asserendo che si tratta di un’opera strategica, il cui ammodernamento risponderebbe alle odierne istanze di mobilità sostenibile ed a basso impatto ambientale; Inoltre: – Ridurrebbe il traffico autobus e privato sulla SS89, diminuendo il rischio di incidenti e le emissioni inquinanti; – Il trasporto su gomma verrebbe redistribuito sul Gargano, facendo in modo che la stazione di Manfredonia Ovest diventi un hub di scambio intermodale gomma-ferro; – Sarebbe fondamentale per il trasporto merci nell’ottica dell’istituzione della ZES retroportuale in area di Manfredonia; – Vi sono 50 milioni di euro già stanziati per l’irrealizzabile Treno-Tram, che potrebbero essere riallocate per l’ammodernamento e l’elettrificazione della linea FG-MF; – Qualora RFI e Trenitalia non fossero interessate all’opera, ci sarebbe Ferrovie del Gargano che ha espresso il proprio interessamento. La risposta del Governo, per il tramite del sottosegretario Traversi, al di là della elencazione dei vari momenti di questa vicenda, evidenzia alcuni aspetti interessanti: – A RFI non piace la soluzione BRT, prospettata dalla Regione Puglia; – A seguito dell’interessamento di FerGargano, la Regione Puglia ha promosso un incontro tra RFI, Ferrovie del Gargano, Comuni di Foggia e Manfredonia. Riaccendendo l’interesse di RFI su questa linea. “Col sottosegretario Traversi, che si è mostrato molto interessato alla risoluzione della vicenda, abbiamo riflettuto su un punto dirimente – commenta a fine discussione Tasso – se RFI e TRENITALIA non sono interessati e c’è un altro competitor che, invece, lo e’…Perche’ non farlo operare?”.

Su questa linea intendono proseguire il sottosegretario ligure ed il parlamentare della Capitanata, seguendo attentamente l’evolversi della questione.