Taranto, 68enne muore in attesa di un intervento al cuore: medici indagati

Una nuova tragedia si è consumata a Taranto, dove un uomo di 68 anni è morto a causa di un grave problema al cuore. Le condizioni del paziente erano già apparsi piuttosto critiche in seguito all’esecuzione di una coronarografia. Il quadro clinico compromesso avrebbe richiesto un intervento d’urgenza per cercare di salvare la vita al 68enne. Tuttavia, nonostante le gravi condizioni del paziente, l’intervento non è stato disposto, provocando un progressivo ed inevitabile peggioramento.

Medico 68enne muore in attesa di un intervento mai disposto

A Taranto, nella clinica Villa Verde, si è verificato un caso di malasanità che ha provocato la morte ad un medico di 68 anni. L’uomo si era sottoposto ad una coronarografia dopo aver avvertito alcuni disturbi. L’esame ha confermato la presenza di un grave problema che avrebbe richiesto un immediato intervento chirurgico. L’operazione, però, non è mai stata eseguita, tanto da condurre il paziente alla morte dopo 12 giorni di attesa.

I familiari hanno presentato un esposto alla Procura, che ha avviato le indagini per cercare di ricostruire gli eventi e individuare responsabilità e mancanze del personale medico.