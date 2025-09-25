Cronaca ItaliaCronaca Puglia
Attende un intervento al cuore per 12 giorni, poi muore d'infarto: indagati 5 medici
È successo a Taranto, dove un medico di 68 anni è morto in attesa di un'operazione al cuore che risultava urgente: in corso indagini e autopsia per chiarire cause e responsabilità del decesso.
Tragedia avvenuta a Taranto, nella clinica Villa Verde, dove un medico di 68 anni è morto a causa del peggioramento delle sue condizioni apparse già critiche a seguito di una coronarografia.
Nonostante i poco rassicuranti risultati dei test effettuati, l’intervento non è stato mai disposto e l’uomo è morto dopo 12 giorni in attesa di risposte.
I familiari della vittima hanno presentato un esposto alla Procura che ha aperto un fascicolo di indagine per fare luce sulla vicenda e comprendere se vi siano state o meno responsabilità della struttura e del personale medico che ha avuto in cura il paziente.
Intanto, è stata disposta l’autopsia per cercare di chiarire le cause esatte del decesso.