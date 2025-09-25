Attende un intervento al cuore per 12 giorni, poi muore d'infarto: indagati 5 medici

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tragedia avvenuta a Taranto, nella clinica Villa Verde, dove un medico di 68 anni è morto a causa del peggioramento delle sue condizioni apparse già critiche a seguito di una coronarografia.

Nonostante i poco rassicuranti risultati dei test effettuati, l’intervento non è stato mai disposto e l’uomo è morto dopo 12 giorni in attesa di risposte.

I familiari della vittima hanno presentato un esposto alla Procura che ha aperto un fascicolo di indagine per fare luce sulla vicenda e comprendere se vi siano state o meno responsabilità della struttura e del personale medico che ha avuto in cura il paziente.

Intanto, è stata disposta l’autopsia per cercare di chiarire le cause esatte del decesso.