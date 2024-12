Tappa finale di FèXtra experience a Mattinata, sabato 7 la Festa con i comuni del Gargano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’avventura di FèXtra Experience, dopo le tappe di San Marco in Lamis, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano, Peschici, Carpino e Ischitella, ritorna a Mattinata, la patria di FèXtra, la festa dell’extravergine d’oliva che ogni anno si svolge nella cittadina garganica.

Due giornate, in programma sabato 7 e domenica 8 dicembre 2024, per festeggiare tutti insieme l’olio EVO pugliese e per fare un bilancio di questo tour che ha portato le buone pratiche di FèXtra in giro per ben nove comuni del Gargano.

Sabato 7 dicembre la giornata partirà alle ore 10.00 con una visita guidata al Parco Archeologico di Monte Saraceno. Alle ore 11.00 all’Agriturismo Giorgio, invece, spazio alla Festa di FèXtra 2024, un talk per raccontare – assieme a tutti i comuni del Gargano – il viaggio di FèXtra Experience. L’appuntamento, introdotto dal sindaco Michele Bisceglia, ospiterà il sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla, ilsindaco di Manfredonia, Domenico La Marca; il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo; il sindaco di San Giovanni Rotondo, Filippo Barbano; il sindaco di Peschici, Luigi D’Arenzo; il sindaco di Vico del Gargano, Raffaele Sciscio; il sindaco di Carpino, Rocco Di Brina e il sindaco di Ischitella, Alessandro Nobiletti.

Anche in questa ultima tappa a Mattinata non mancheranno experience, degustazioni e attività laboratoriali. Alle ore 13.00 degustazione all’Agriturismo Giorgio di un menù tradizionale con assaggi di olio. Alle ore 15.00, poi, appuntamento con una visita guidata al Frantoio Giorgio e con due momenti laboratoriali: uno esperienziale (raccolta molitura e imbottigliamento dell’olio EVO) e uno artistico-pittorico (“Dipingi con l’olio”, esperienze creative con l’olio a cura di Stefania Guerra).

Domenica 8 dicembre FèXtra Experience si concluderà alle ore 10.00 con una camminata e una visita guidata nel centro storico di Mattinata (partenza dalla stazione di servizio Piemontese).

“Sono molto contento che le buone pratiche di FèXtra abbiano raggiunto e coinvolto tutto il Gargano. Lo spin-off di FèXtra Experience, costola dell’edizione principale di FèXtra, ha promosso la cultura dell’olio extravergine d’oliva, valorizzando e facendo conoscere a tutti pugliesi la grande potenzialità di un turismo che non promuove solamente il nostro mare, ma anche le ricchezze enogastronomiche, naturali e culturali. FèXtra anno dopo anno ha dimostrato la sua capacità di coinvolgimento, un risultato importante per le nostre strategie di promozione del territorio e rilancio delle sue potenzialità”, le parole diMichele Bisceglia, sindaco di Mattinata, comune che coordina l’associazione “Città dell’olio” nella provincia di Foggia.

“L’esperimento di FèXtra Experience è stato ottimo e produttivo. Tutti i comuni coinvolti, ben nove, sono riusciti a valorizzare i propri prodotti, i propri comuni e le proprie specificità. Con FèXtra parte un grande lavoro collettivo di valorizzazione dei prodotti del territorio in un’ottica di sistema e di cooperazione territoriale”, le parole di Giuseppe Palumbo, presidente di EcoGargano, soggetto promotore di FèXtra experience, progetto finanziato dall’Agenzia regionale del turismo Pugliapromozione.

Le attività sono gratuite. Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link: https://forms.gle/8Zy18bsQri2hmqwGA.

“FèXtra Experience” è un progetto promosso da Puglia Promozione ed Eco Gargano; in collaborazione con il Comune di Mattinata, Agenzia SCOPRO e i comuni di San Marco in Lamis, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, Peschici, Vieste, Carpino, Ischitella. Partner: Città dell’Olio, IgersItalia, Slow Food Puglia, AIS Puglia, Puglia travel agency.