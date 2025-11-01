Tale e Quale Show, puntata 31 ottobre: arrivano i “mostri”!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La serata del 31 ottobre ha portato sul palco di Tale e Quale Show un’atmosfera sospesa tra eleganza e follia, in perfetta sintonia con lo spirito di Halloween. Carlo Conti ha guidato il pubblico in un viaggio nel trasformismo televisivo che, puntata dopo puntata, continua a confermarsi come il varietà più seguito del venerdì sera. Con una giuria dallo humor affilato e ospiti pronti a sorprendere, il programma ha offerto una delle puntate più vivaci della stagione, dove la tensione per la finale del 7 novembre si è fatta palpabile in ogni esibizione. Durante la puntata, Cristiano Malgioglio è stato uno dei protagonisti del lato comico e surreale dello show. Avvolto in un abito bianco e azzurro con velo svolazzante e trucco cadaverico, ha scelto di presentarsi in giuria in versione “Sposa Cadavere”, omaggiando il capolavoro animato di Tim Burton. Ma chi ha trionfato nella puntata del 31 ottobre?

Un Halloween tra glamour e ironia

L’atmosfera è stata quella di una festa mascherata di lusso, con luci calde, scenografie ispirate ai classici del cinema gotico e una sfilata di imitazioni che hanno alternato emozione e ironia. Cristiano Malgioglio, in versione “sposa cadavere”, ha catturato l’attenzione con la sua consueta teatralità, commentando senza risparmiare nessuno. A trionfare nella sesta puntata sono stati Samuele Cavallo, impeccabile nel rendere l’intensità di Diodato, e la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, protagonisti di un duetto ironico in cui hanno interpretato rispettivamente il mostro di Frankenstein e Mercoledì, personaggio pop reso famoso negli ultimi anni dall’omonima serie Netflix. Il duo è stato perfettamente in tema con la serata, unendo mostruosità e leggerezza in uno sketch che ha conquistato giuria e pubblico. Alle loro spalle, Le Donatella si sono distinte nei panni di Ditonellapiaga e Rettore, sprigionando energia e complicità.

Tony Maiello ha commosso interpretando Mahmood con Tuta Gold, dimostrando maturità artistica e padronanza vocale. Meno convincenti, invece, Gianni Ippoliti, nei panni di Peppino di Capri, e Carmen Di Pietro, trasformata in Boy George, che hanno faticato a trovare l’equilibrio fra imitazione e spettacolo. “Hai cantato uno champagne svaporato e poi è diventato una tisana al finocchio”, ha ironizzato Malgioglio rivolto a Ippoliti, strappando risate e applausi.

La giuria, composta da Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e lo stesso Malgioglio, con la presenza speciale di Sergio Friscia, ha valorizzato il coraggio di chi osa, premiando la versatilità e la capacità di sorprendere. In classifica generale, Samuele Cavallo è ora in testa con 312 punti, seguito da Pamela Petrarolo e Tony Maiello, ma tutto potrà ancora cambiare nella finale.

Quella di Halloween è stata una puntata che ha saputo bilanciare divertimento e raffinatezza, avvolta in un’estetica scenica curata e senza sbavature. Le coreografie, i costumi e le luci hanno costruito un racconto televisivo elegante, più vicino a un piccolo musical che a una semplice gara di imitazioni. Tale e Quale Show conferma così la sua formula vincente: mescolare nostalgia, talento e ironia senza mai perdere ritmo. E se il 31 ottobre ha portato sul palco zombie, ragazzine gotiche (si fa per dire!) e passioni, il vero brivido sarà vedere chi, nella finale, saprà trasformarsi ancora una volta per conquistare il trono del varietà più amato d’Italia.



