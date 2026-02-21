Tabella ISEE 2026 per il bonus bollette: lo sconto sull’energia elettrica sale a 315 euro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Bonus bollette 2026, un punto di svolta per il sostegno alle famiglie contro il caro-energia. Il nuovo schema dei bonus sociali non si limita a confermare gli sconti ordinari, ma introduce un meccanismo di protezione rafforzata che permette di accumulare un risparmio complessivo di 315 euro sulle fatture della luce.

La strategia del Governo punta a concentrare le risorse sui nuclei con ISEE più basso, senza però dimenticare la fascia media, che riceverà una tutela mirata.

Tabella delle Soglie ISEE 2026

Per capire se hai diritto all’agevolazione, il primo passo è il calcolo della situazione economica equivalente. Ecco i nuovi parametri:

Tipologia Nucleo Soglia ISEE 2026 Famiglie standard (fino a 3 figli) Entro 9.796 € Famiglie numerose (4+ figli) Entro 20.000 € Fascia media (consumi ridotti) Tra 9.796 € e 25.000 €

Bonus bollette 2026, come si compone lo sconto da 315 Euro

Il beneficio massimo non è una cifra forfettaria, ma il risultato di un’operazione matematica che premia i cittadini più esposti. Chi rientra nelle soglie ISEE ordinarie (sotto i 9.796 euro) vedrà applicato:

Lo sgravio base: circa 200 euro spalmati sulle bollette dell’anno. L’extra bonus 2026: un’integrazione specifica di 115 euro.

Il totale di 315 euro rappresenta un abbattimento drastico della spesa energetica annuale per una famiglia media.

La protezione per i redditi fino a 25.000 Euro

A differenza degli anni passati, il Decreto Energia 2026 prevede un “cuscinetto” anche per chi supera la soglia dei diecimila euro. Se il tuo ISEE arriva fino a 25.000 euro, puoi comunque ottenere un bonus di 60 euro.

Attenzione: Questa agevolazione per la fascia media è vincolata ai consumi. Lo sconto scatta solo se l’utilizzo di energia elettrica non supera lo 0,5 MWh ogni due mesi (circa 3 MWh l’anno).

DSU e Automatismo: cosa deve fare l’utente

Non serve compilare moduli o inviare raccomandate. L’unica azione richiesta è la presentazione della DSU per ottenere l’attestazione ISEE 2026. Una volta che il documento è nel database INPS, il sistema dialoga automaticamente con i fornitori di energia (Enel, Eni, ecc.) e applica lo sconto in fattura sotto la voce “Bonus Sociale”.