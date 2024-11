Sventato furto grazie all’intervento della Pegaso Security

Anche oggi le guardie della Pegaso Security sventano un tentato furto presso un campo fotovoltaico in zona Incoronata (FG).

L’operatore di centrale, accortosi dello spostamento di più telecamere ha allertato immediatamente la pattuglia di zona, la quale accorsa immediatamente sul posto ha messo in fuga i malintenzionati sventanto il tentato furto e salvaguardato i beni a noi affidati.

La Pegaso Security come sempre assicura i beni dei sui clienti assicurando interventi immediati, riducendo al massimo eventuali costi per i propri clienti.