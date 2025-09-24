Suor Maria Francesca di Monte Sant’Angelo compie 101 anni: è la carmelitana più longeva d’Italia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un compleanno importante per suor Maria Francesca, al secolo Lucia, che ha compiuto 101 anni. La religiosa vive da diversi decenni in clausura nel monastero delle Carmelitane di Vetralla in provincia di Viterbo. Per celebrare lo straordinario evento sono giunti i nipoti provenienti da varie regioni della Penisola. Originaria di Monte Sant’Angelo, suor Maria Francesca è la carmelitana più longeva d’Italia, oltre ad essere decana della professione religiosa, avendo preso i voti ben 77 anni fa.

Gioia di vivere e amore verso Dio: il percorso di suor Maria Francesca

Nonostante la veneranda età, suor Maria Francesca appare lucida e presente. La religiosa è stata ben lieta di rivedere i suoi amati nipoti, chiedendo notizie degli assenti. Una memoria ancora molto sviluppata, che le ha permesso di rievocare alcuni momenti significativi della sua vita. Durante i festeggiamenti ha raccontato i dettagli della sua infanzia e la scelta di prendere i voti. Un percorso di fede di cui non si è mai pentita. La religiosa ha esortato i presenti a donare amore al prossimo e alla propria famiglia, seguendo sempre l’esempio di Dio.

Una festa che ha riunito la famiglia

Il compleanno di suor Maria Francesca ha rappresentato l’occasione per riunire la famiglia. I nipoti della religiosa, provenienti da Salerno, Mafredonia e Padova, si sono recati a Vetralla per celebrare l’importante traguardo raggiunto dalla zia. Pasticcini, torta e tanta allegria in onore di una donna che donato la sua vita a Dio.