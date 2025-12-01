Stranger Things 5 Volume 2: uscita Natale 25 dicembre Netflix

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stranger Things 5 Volume 2 sarà disponibile su Netflix il 25 dicembre 2025, con tre nuovi episodi che porteranno la storia di Hawkins verso il suo epilogo. Dopo l’uscita del Volume 1 il 26 novembre, i fan potranno finalmente scoprire cosa accadrà a Undici, Mike e gli altri protagonisti della serie.

L’episodio finale arriva a Capodanno

L’episodio finale di Stranger Things 5 sarà disponibile il 31 dicembre, chiudendo definitivamente la saga dei fratelli Duffer. “Sarà un finale epico”, hanno anticipato i creatori della serie. I fan sono in attesa di vedere come si concluderà una delle serie più amate di Netflix, che ha segnato una generazione.