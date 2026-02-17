Stranamore: lo storico programma anni ’90 torna in TV (RUMORS)

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il programma Stranamore, cult della televisione italiana, starebbe per tornare in televisione con un progetto targato RAI che punterebbe a riportare in auge format classici degli anni ’90. La notizia – ancora da confermare ufficialmente – è circolata nelle ultime ore sui principali siti di spettacolo italiani, suscitando curiosità e un forte senso di nostalgia tra i fan più affezionati.

Già nei mesi scorsi alcune foto virali e discussioni sui social avevano riacceso l’interesse attorno al programma di Alberto Castagna, rafforzando l’ipotesi di un reboot imminente.

Ideato nel 1994 e portato al successo dalla conduzione di Alberto Castagna, Stranamore è stato uno dei people show più seguiti della televisione italiana, caratterizzato dal mix di emozioni, amori, riconciliazioni e storie di coppia raccontate in modo diretto e coinvolgente. La colonna sonora memorabile, con “All You Need Is Love” dei Beatles, e l’iconico camper che attraversava l’Italia sono entrati nell’immaginario collettivo, rendendo il programma un simbolo dell’intrattenimento anni ’90.

Il ritorno del format sentimentale

Secondo le prime indiscrezioni, l’idea di riportare Stranamore in onda sarebbe stata avanzata da Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Daytime della Rai, nell’ambito di un più ampio progetto di rilancio dei programmi storici della televisione pubblica. L’obiettivo sarebbe quello di inserirlo nella fascia pomeridiana della domenica, cercando di intercettare un pubblico desideroso di contenuti “di cuore” e meno orientati al puro reality o al trash televisivo.

La presunta scelta da parte della Rai sembra sembra essere un ammirevole tentativo di coniugare il richiamo nostalgico con una proposta moderna adatta ai gusti degli spettatori di oggi.

Fonti vicine alla produzione parlano di un progetto ancora in fase embrionale, con una possibile conduzione affidata a un volto noto del panorama televisivo attuale, ma i dettagli non sono stati ancora ufficializzati. Il pubblico è in fermento e i social si sono già animati di commenti, memorie e richieste di ritorno del “camper dell’amore”.

La riuscita dell’operazione, sempre ammesso che le voci di corridoio sul ritorno siano vere, dipenderà da come la Rai saprà bilanciare l’omaggio al passato con la necessità di aggiornare il format per un pubblico contemporaneo: un’operazione che richiede delicatezza e sensibilità, soprattutto quando si toccano corde emotive legate ai ricordi di generazioni di telespettatori.



