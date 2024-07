Strade di-Vino…Rosato a San Giovanni Rotondo

“Strade di-Vino…Rosato”, nel centro storico di San Giovanni Rotondo

Il sindaco Barbano: «Evento in linea con la nostra visione di promozione del territorio».

Venerdì 12 luglio: alle 19.00 taglio del nastro con il primo cittadino, l’apertura dei banchi degustazione è prevista per le ore 20:00.

“Strade di-Vino…Rosato” si svolgerà venerdì 12 luglio, in Corso Regina Margherita, nel cuore centro storico della città di San Giovanni Rotondo. Prima dell’apertura dei banchi di degustazione ci sarà un breve momento inaugurativo, a cui parteciperà anche il sindaco Filippo Barbano, alle ore 19:00, l’apertura dei banchi degustazione è prevista per le ore 20:00.

Sarà la seconda edizione dell’evento dedicato al vino rosato, il percorso degustazione coinvolge numerose cantine di Puglia, Molise, Basilicata, Abruzzo e Campania, per arricchire l’offerta di degustazione saranno presenti anche stand di food.

«L’evento organizzato dall’associazione “Amici di Bacco”, con il patrocinio del Comune di San Giovanni Rotondo, rappresenta un appuntamento molto importante di promozione per la città– dichiara il sindaco Filippo Barbano. L’idea di “celebrare” il vino rosato, all’inizio dell’estate, coinvolgendo numerosi produttori, è certamente un modo di promuovere il nostro borgo antico, unendo la valorizzazione del centro storico e la promozione delle eccellenze enogastronomiche, questo è perfettamente in linea con la nostra visione di promozione territoriale. Far conoscere il centro storico ,migliorare l’informazione turistica, promuovere eventi, sono le nostre priorità. Ringrazio, dunque, l’associazione e invito tutti a passare una piacevole serata nel cuore della nostra città». Conclude Barbano.

Le cantine che hanno aderito alla seconda edizione dell’evento sono: Agricole Vallone, Barsento, A Mano, D’Alfonso Del Sordo, Kandea, Biancardi, Ceci, Ciatò, Luca Attanasio, Chiaromonte, Attanasio, Crifo, Alberto Longo, Masseria Li Veli (Puglia); Jasci e Marchesani, Spinelli (Abruzzo); San Salvatore, Mito (Campania); Tenimenti Grieco (Molise); Terra dei Re ( Basilicata). Per il food: Trames di Raffaele Acquaviva (olio), Il Parco e Caseificio Savino (formaggi).

Per la degustazione e il percorso food è necessario acquistare un ticket in prevendita, chiamando uno dei seguenti numeri: 3397832060 (Pietro)- 3358759331 (Giuseppe). Il ticket degustazione costa 30 euro.

L’evento è organizzato dall’associazione Amici di Bacco di San Giovanni Rotondo, partner Opuswine e Chalet dei Gourmet, main sponsor Partesa e con il patrocinio del Comune di San Giovanni Rotondo.