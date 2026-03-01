Stefano Rastelli, chi è il marito di Romina Carrisi: età, lavoro e il figlio Axel Lupo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia tra Stefano Rastelli e Romina Carrisi è diventata uno dei racconti più seguiti degli ultimi anni, un legame nato dietro le quinte della televisione e cresciuto fino alla nascita del loro primo figlio, Axel Lupo.

La coppia ha scelto di vivere il proprio amore con discrezione, ma senza nascondere la profondità di un rapporto che ha cambiato la vita di entrambi. Chi è davvero Stefano Rastelli? Qual è il suo percorso professionale? E come si divide oggi tra lavoro, famiglia e il ruolo di padre? Scopriamolo insieme.

Chi è Stefano Rastelli: età, carriera e vita prima dell’incontro con Romina Carrisi

Stefano Rastelli, 53 anni, è un regista televisivo con una lunga esperienza nel settore. Ha lavorato per diversi programmi Rai e negli anni si è costruito una reputazione solida, fatta di competenza e discrezione.

Il pubblico lo ha conosciuto soprattutto grazie al suo ruolo dietro le quinte di Oggi è un altro giorno, il talk show in cui Romina Carrisi era presenza fissa. È proprio lì che i due si sono incontrati per la prima volta, dando inizio a una relazione che avrebbe presto cambiato il loro percorso.

Prima di conoscere Romina, Rastelli aveva già una famiglia. Da una precedente relazione è diventato padre di due figlie, Emma e Lola, con cui mantiene un rapporto molto stretto. La sua vita privata è sempre stata lontana dai riflettori, ma il suo lavoro lo ha portato spesso a collaborare con volti noti dello spettacolo.

Nel 2022 è stato premiato al Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di seta nera per i servizi realizzati dall’Ucraina, un riconoscimento che testimonia la qualità del suo lavoro.

La storia d’amore con Romina Carrisi: convivenza, equilibrio e un legame immediato

La relazione tra Stefano Rastelli e Romina Carrisi nasce in modo naturale, quasi spontaneo. Romina ha raccontato che l’intesa è stata immediata e che, dopo soli cinque mesi dal primo incontro, hanno deciso di andare a convivere.

Una scelta rapida, ma sostenuta dalla sensazione di aver trovato un equilibrio raro. Romina ha descritto Rastelli come un uomo presente, capace di comprenderla anche nei silenzi, qualità che per lei ha fatto la differenza.

Nonostante la solidità del rapporto, entrambi hanno dichiarato di non sentire la necessità del matrimonio. Per loro, l’unione è già stata “ufficializzata” dalla nascita del figlio, e l’idea di una cerimonia non rientra nei progetti immediati.

Il figlio Axel Lupo: la nascita, le emozioni e la nuova vita da genitori

Il momento più importante della loro storia arriva il 24 gennaio 2024, quando nasce Axel Lupo, il primo figlio della coppia. Romina aveva annunciato la gravidanza in diretta televisiva, raccontando la sorpresa di scoprire che sarebbe stato un maschietto.

Il parto naturale, durato oltre quattordici ore, è stato un’esperienza intensa che la stessa Romina ha condiviso con sincerità, parlando delle sue paure e della gioia di diventare madre.

Per Stefano Rastelli, Axel è il terzo figlio, ma l’emozione di accoglierlo è stata profonda quanto la prima volta.

La coppia ha raccontato di aver affrontato insieme ogni fase della gravidanza, sostenendosi a vicenda e costruendo un ambiente familiare sereno.

Oggi Axel Lupo è al centro della loro vita e rappresenta il punto di incontro tra due percorsi molto diversi, uniti da un amore che ha trovato spazio anche nelle giornate più impegnative.

La loro storia continua a evolversi, tra lavoro, famiglia e nuovi progetti. Rastelli, pur rimanendo lontano dai riflettori, è diventato una presenza importante anche per il pubblico che segue Romina, grazie alla sua discrezione e alla capacità di costruire un rapporto solido e autentico.