Stefano De Martino: ritorno di fiamma con una storica ex?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stefano De Martino sta attraversando un periodo difficile, tra furto dell’orologio da 40mila euro, una lite con la fidanzata Caroline e gli ascolti di Affari Tuoi in calo. In questi giorni di tensione, arriva una finestra di comfort: una salida serale a Milano con Gilda Ambrosio, amica storica e, secondo alcune indiscrezioni, ex fidanzata. Le foto pubblicate dal settimanale mostrano i due insieme mentre escono dalla casa milanese del conduttore: una scena che, tra conferme e misteri, lascia intendere una vicinanza rassicurante nel momento di maggiore bufera.

Chi è Gilda Ambrosio, ex di Stefano De Martino?

Gilda Ambrosio, nata a Napoli nel 1992, è una figura nota nel mondo della moda: stilista, fondatrice del marchio Attico, e una presenza fissa sulle pagine della cronaca rosa per i suoi legami con personaggi dello spettacolo. L’amicizia con De Martino è stata descritta spesso come solida e senza finalità romantiche: “siamo amici, ci vogliamo bene fin dall’inizio” aveva detto lei in passato.

Secondo il racconto del settimanale, la cena, offerta dall’amica a sorpresa, è stata un gesto di conforto. Se davvero tra loro c’è una notte passata insieme, potrebbe essere una pausa provvisoria, utile a Stefano per ritrovare equilibrio tra le tempeste di settembre.