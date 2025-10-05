Stefano De Martino racconta il video rubato con Caroline

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stefano De Martino rompe il silenzio sui video intimi diffusi in rete, raccontando per la prima volta pubblicamente l’accaduto e le conseguenze emotive vissute. Ospite al Rumore Festival di Fanpage, il conduttore ha spiegato come abbia scoperto la violazione: “È stata una cosa inaspettata. Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento. Quando mi hanno avvisato di questa cosa… è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco.” Con il passare dei giorni, ha aggiunto, si è fatto una ragione: “Io sono un ottimista cronico, cerco sempre di vedere il lato positivo.”

De Martino: “Video rubato perchè facevo l’amore sotto le coperte”

De Martino ha precisato che i video non erano stati rubati per la sua notorietà, ma perché esiste un mercato per contenuti sottratti: “Io non sono finito su quel sito in quanto Stefano De Martino, ma in quanto persona che stava facendo l’amore sotto le coperte in casa.” L’intervista ha toccato anche la cybersecurity: “La cosa positiva è che essendo capitato a me, adesso questo sito non esiste più. Mi sono fatto una cultura nella cybersecurity e ho capito che se hai un dispositivo collegato non hai mai la certezza che qualcuno non ti stia guardando o ascoltando.”

De Martino ha chiuso invitando a riflettere sul tema della privacy digitale e sulla necessità di maggiore attenzione alle proprie realtà online.