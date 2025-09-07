Affari Tuoi, Giulia accetta l’offerta: il pettegolezzo su una frequentazione all’interno del programma

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo Jasmine di Aladdin, è giunto il momento della soprannominata Ariel la sirenetta, Giulia, di lasciare Affari Tuoi. La concorrente viene dal Lazio e ha subito dovuto fare i conti con una certa voce di corridoio che la vede frequentarsi con un membro del noto programma di Rai 1…

Il gossip su Giulia: “si è sviluppata un’amicizia particolare”

Giulia è di Civitavecchia, ha 34 anni ed è un’impiegata amministrativa nel Centro di Salute Mentale della sua zona. Ad affiancarla in questa lunga puntata c’è stata la mamma Anna, infermiera. “Mi hanno detto che si è sviluppata una certa simpatia, un’amicizia particolare”. Stefano De Martino ha così voluto indagare su queste voci di corridoio che vedrebbero Giulia fidanzata con un membro di Affari Tuoi. La concorrente ha sfatato questa fake news, dicendo di essere single e di essere interessata a una persona che non fa parte della trasmissione. “Lupo, non parliamo di te”, ha scherzato il conduttore, mettendo a tacere certi pettegolezzi.

Come è finita l’avventura di Giulia ad Affari Tuoi

Il pacco iniziale che Giulia ha pescato dalla ruota era il numero 8. Pacco dopo pacco, questa è stata la successione di cambi e offerte fatte dal dottore alla concorrente: cambio – 25.000 – cambio (qui la donna ha preso il 15) – 25.000 euro – cambio (ha preso il 12) – ancora un’offerta da 25.000.

Giulia ha una sorella, Gaia, che le somiglia molto. Il suo scopo era quello di ottenere una bella vincita per poter andare via di casa. Dopo 33 puntate di permanenza, la concorrente ha ricevuto un’offerta di 33 mila euro, ma nemmeno questa cifra è riuscita a farla capitolare. O almeno all’inizio. Perché quando Giulia è rimasta con un solo pacco rosso da 200.000 e due pacchi blu, ha deciso di accettare l’assegno da 33 mila euro. La madre non era del tutto d’accordo, ma la figlia si è mostrata determinata, dicendo che avrebbe dato parte della vincita anche a lei e alla sorella. Pochi minuti dopo è arrivato il verdetto finale: nel suo pacco numero 12 Giulia aveva 50 euro. Insomma, un lieto fine!