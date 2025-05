Stefano De Martino paparazzato con un’ex tronista. Di chi si tratta?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stefano De Martino, noto conduttore di “Affari Tuoi”, è stato paparazzato in compagnia dell’ex tronista Angela Nasti, sorella di Chiara Nasti, nota influencer e ex fidanzata del calciatore Gianluca Scamacca. La foto, pubblicata su Instagram da Alessandro Rosica, mostra i due insieme in macchina, alimentando le indiscrezioni di un possibile flirt tra i due. Tuttavia, Rosica ha precisato che non si tratta di una relazione ufficiale, ma semplicemente di due persone che si divertono senza impegno: “Nessun fidanzamento, ogni tanto si divertono”.

Le reazioni dei followers

La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra i follower e gli esperti di gossip. Molti si sono interrogati sulla natura di questa frequentazione, mentre altri hanno insinuato che Angela possa cercare notorietà attraverso questa amicizia. Non mancano le critiche rivolte a De Martino, noto per la sua attitudine al flirt, anche se alcuni commentatori hanno sottolineato come, in passato, lui riceva meno critiche rispetto alle donne che si comportano allo stesso modo.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo a una relazione sentimentale tra i due. Resta comunque evidente che Stefano sembra voler vivere questa fase senza troppi impegni, divertendosi e mantenendo la sua vita privata lontana da ufficializzazioni.