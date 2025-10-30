Stefano De Martino, la drastica mossa contro Belen. C’entra Santiago

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La recente intervista di Belen Rodriguez a Francesca Fagnani nella trasmissione “Belve” ha scatenato un forte scontro tra l’ex coppia Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Secondo Gabriele Parpiglia, nelle sue newsletter, la situazione sarebbe ormai in piena crisi, con Stefano deciso a ottenere la custodia esclusiva del figlio Santiago, di 12 anni. La motivazione sarebbe legata a un “episodio gravissimo” avvenuto alcuni mesi fa, che avrebbe portato Stefano a rafforzare la propria volontà di prendere il bambino con sé.

Le parole di Belen su Stefano De Martino

Durante l’intervista, Belen ha dichiarato di aver perso stima per Stefano, accusandolo di tradimenti e di aver subito violenze che lui avrebbe preferito non rendere pubbliche. Inoltre, ha parlato di tensioni con le suocere e di una volontà di Stefano di ottenere la potestà totale di Santiago, principalmente per motivi legati all’uso dello smartphone, considerato uno strumento potenzialmente dannoso per il ragazzo.

La situazione si è fatta ancora più delicata, con Stefano che avrebbe adottato misure legali per tutelare il rapporto con il figlio, provocando un’ulteriore frattura tra i due ex coniugi.