Affari tuoi, concorrente si presenta da De Martino con l’ex ma gli spettatori criticano: ‘lui molto a disagio’

I The Breakfast Club, i giovani cantanti di Estate Gitana, sono stati gli ospiti speciali della puntata del 29 ottobre di Affari Tuoi. Ma la vera protagonista è stata Sara, di Gradisca d’Isonzo, in provincia di Gorizia. La donna si è presentata nel programma di mamma Rai con una persona a dir poco particolare: il suo ex! Di solito i concorrenti si fanno affiancare da un familiare o dal partner, ma Sara ha scelto Ruben, padre di suo figlio. Ed è proprio per il loro bambino che questa ex coppia ha preso parte a Affari Tuoi.

Fan di Affari tuoi criticano l’ex coppia

Sara, rappresentante del Friuli Venezia Giulia, fa l’estetista in un centro estetico di sua proprietà, gestito insieme alla madre. Quando aveva 17 anni ha dato alla luce suo figlio Elia e attualmente non sta più con il padre del bambino. Ciononostante, l’ex coppia si è ritrovata insieme nel programma.

Ruben ha giocato con poco coinvolgimento, o almeno questo è ciò che hanno notato i fan di Affari Tuoi. Per alcuni, il ragazzo sembrava molto a disagio nel ritrovarsi al fianco della sua ex; per molti altri, invece, i genitori di Elia risultavano piuttosto noiosi e solo la simpatia di Stefano e Herbert li ha convinti a non cambiare canale. C’è addirittura chi ha definito Ruben un ‘baccalà’, e Sara ‘antipatica’. In realtà questa ex coppia ha partecipato per amore del figlio che aveva un grande desiderio…

Il desiderio del piccolo Elia non si realizzerà… per il momento

L’avventura di Sara è iniziata con il pacco numero 5, ma dopo i primi sei tiri abbastanza equilibrati la donna ha accettato il cambio del pacco proposto da Pasquale. Nel pacco precedente c’erano 10 mila euro. Ha poi scelto il numero 7, perché suo figlio le aveva detto che con quel numero avrebbe vinto.

Davanti alla prima offerta da 19.000 euro, Sara ha elencato tutto ciò che avrebbe voluto realizzare per sé, per l’ex partner e per il figlio. Ruben vorrebbe una macchina, Sara sogna di estinguere un mutuo piuttosto impegnativo, mentre il bambino desidera fare un bel viaggio a New York.

Consapevole che con l’offerta ricevuta non avrebbe potuto realizzare granché, Sara ha strappato l’assegno per continuare a giocare. Con il tiro successivo sono volati via anche i 300 mila euro, e quindi i due ex hanno dovuto ridimensionare le loro aspettative. Per scacciare la sfortuna, la concorrente ha ottenuto la doppia toccatina, ovvero una pacca sia sul lato B di Herbert che di Stefano De Martino.

Purtroppo, questo rituale non ha portato i suoi frutti e Sara ha visto sfumare anche la possibilità di vincere 75 mila euro. Inevitabilmente, l’offerta successiva è scesa a 4 mila euro.

A fine partita, i genitori di Elia sono rimasti con i pacchi contenenti 20 mila euro e 200 euro. L’ultima mossa del Dottore è stata quella di proporre un cambio, ma Sara ha rifiutato. Come è finita la sua avventura? Con appena 200 euro! Purtroppo, il bambino dovrà rinunciare al viaggio negli USA… per il momento.