Stefano De Martino ha una nuova fiamma ed incontra Belén

Stefano De Martino si trova ancora una volta al centro del gossip, questa volta per un incontro imprevisto con le sue ex, Belén Rodriguez, e la nuova compagna Caroline Tronelli. Protagonisti di questa scena, immortalata da alcune foto pubblicate dal settimanale Oggi, sono stati il conduttore di Affari Tuoi, Belén e Caroline, tutti insieme in un ristorante di Porto Cervo, in Sardegna.

Il bacio tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli

L’evento, avvenuto nel giorno in cui sono stati diffusi gli scatti del bacio tra Stefano e Caroline, ha attirato l’attenzione dei media. Stefano, nonostante l’imbarazzo iniziale, ha salutato affettuosamente Belén, stringendola a sé in un abbraccio, dimostrando grande maturità. La Rodriguez, nel lasciare il locale, ha lanciato un bacio all’ex marito, mentre tra Caroline e Belén sono stati scambiati sguardi gelidi.

Caroline Tronelli, 22 anni, è ormai nota al pubblico come la nuova fiamma di Stefano. La ragazza, che sui social conta circa 19mila follower, sembra aver preso il posto di altre storie passate, anche se né lei né Stefano hanno ancora confermato ufficialmente la relazione. Intanto, l’incontro tra le due donne ha riacceso le curiosità sul loro rapporto e sulla nuova fase della vita sentimentale del conduttore.