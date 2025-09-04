Stefano De Martino diventa nuovamente papà?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo un periodo di relazioni passeggere, Stefano De Martino sembra finalmente aver trovato una nuova compagna che ha conquistato il suo cuore, prendendo il posto della sua ex, Belen Rodriguez. Il conduttore di Affari Tuoi ha scelto la giovane Caroline Tronelli e, dall’inizio dell’estate, la loro storia appare sempre più solida. Ogni settimana che passa li mostra più affiatati, complici e innamorati, tanto che si vocifera di un possibile passo importante verso la convivenza. Ma le ultime indiscrezioni parlano di qualcosa di ancora più significativo, un evento che, se confermato, potrebbe legarli per la vita intera.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli: rumors su un possibile bebè

A far scoppiare il gossip ci ha pensato il settimanale Oggi. Secondo il magazine, Stefano De Martino e Caroline Tronelli sarebbero stati visti uscire dallo studio di un noto ginecologo di Roma, lo stesso scelto dalla sorella di Caroline durante la sua gravidanza. Le foto della coppia hanno subito alimentato le voci su una possibile convivenza e ora anche sull’ipotesi di un bebè in arrivo. Se le indiscrezioni fossero confermate, per De Martino si tratterebbe del secondo figlio, dopo Santiago nato dall’amore con Belen Rodriguez. Per Caroline, 22 anni, sarebbe invece la prima gravidanza. Come sempre in questi casi, però, la certezza arriverà solo quando ci sarà un annuncio ufficiale dai diretti interessati, o le chiacchiere si dissolveranno. Un nuovo figlio sarebbe sicuramente una splendida notizia per Stefano, che è appena tornato al timone di Affari Tuoi, portando la sua consueta energia ma anche qualche nuova sfida, tra cui la concorrenza serrata di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna. Per ora, la vita di De Martino sembra procedere a gonfie vele: successo professionale e amore travolgente sembrano combaciare perfettamente, e chissà che questa nuova storia non possa presto arricchirsi anche di una nuova vita. Caroline, la dolce metà di Stefano, è una giovane influencer e modella, nota soprattutto sui social per la sua presenza energica e il suo stile giovanile. Nonostante i suoi soli 22 anni ha già conquistato una certa notorietà nel mondo del web e della moda, attirando l’attenzione non solo per la sua immagine, ma anche per la sua vita privata che, da qualche tempo, è al centro del gossip grazie alla relazione con Stefano De Martino. La sua personalità solare e la sua spontaneità sembrano aver colpito profondamente il conduttore, tanto da far pensare che tra loro ci sia una sintonia autentica e duratura. La storia tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli affonda le radici in un legame familiare di lunga data. Il padre della ragazza, Stefano Tronelli, è un noto imprenditore napoletano e fondatore della Tron Group Holding, una società di consulenza che collabora con aziende leader del mercato italiano. Il suo rapporto di amicizia con De Martino risale a molti anni fa, quando il conduttore era ancora un ballerino professionista. Tuttavia, la loro relazione sentimentale è sbocciata solo recentemente, durante l’estate del 2025, quando entrambi si sono ritrovati a trascorrere le vacanze insieme in Sardegna. Durante questo periodo, sono stati avvistati più volte in compagnia di amici e familiari, tra cui il figlio di De Martino, Santiago, e Biagio Izzo, amico e collega del conduttore. Le prime apparizioni pubbliche della coppia hanno suscitato curiosità e interesse, ma è stato solo a luglio che la loro relazione è stata ufficialmente confermata, quando sono stati fotografati insieme in atteggiamenti affettuosi durante una gita in barca. Da quel momento, hanno iniziato a mostrarsi apertamente, condividendo momenti della loro vita quotidiana sui social media e partecipando insieme a eventi pubblici. Attualmente, Caroline vive con Stefano a Roma, dove lui ha ripreso a condurre il programma televisivo Affari Tuoi su Rai 1.