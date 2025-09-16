Stefano Bettarini, la nuova vita con Nicoletta Larini

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stefano Bettarini, ex calciatore e volto noto della televisione, si racconta con entusiasmo sulla sua vita attuale a Viareggio insieme alla compagna Nicoletta Larini, di 31 anni, con cui condivide da otto anni una relazione solida e felice. Nonostante la differenza di età di 22 anni, Bettarini sottolinea come questa non abbia mai rappresentato un ostacolo: “Abbiamo messo a tacere i gufi” afferma con orgoglio.

Il racconto di Stefano Bettarini

L’ex marito di Simona Ventura rivela di aver investito con successo nel mattone, permettendosi ora di godersi la vita senza più dover lavorare. Racconta di essere cresciuto con valori di sobrietà grazie ai genitori, anche se si concede qualche sfizio. Bettarini ammette che il suo fascino e la sua fama di donnaiolo sono stati spesso oggetto di discussione, ma chiarisce di non aver mai ecceduto, né di aver mai avuto problemi con le autorità.

Il suo passato televisivo include partecipazioni ai reality, fino al 2020, quando si è allontanato dal mondo dello spettacolo. Ora, con Nicoletta al suo fianco, vive un periodo di serenità, consapevole di aver trovato una compagna con cui condividere il presente e il futuro, sfidando le critiche e dimostrando che l’amore può superare ogni ostacolo.