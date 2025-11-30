Stefania uccisa dal compagno: voleva lasciarlo e cercava casa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stefania Terrosi, 58 anni, è stata uccisa dal compagno Antonio Iacobellis, 71 anni, a Città della Pieve (Perugia). L’uomo le ha sparato un proiettile al petto, poi si è tolto la vita. Il movente sarebbe la volontà della donna di lasciarlo e cercare una nuova abitazione.

La coppia era insieme da diversi anni, entrambi reduci da precedenti matrimoni. Secondo le ricostruzioni, Stefania aveva deciso di interrompere la relazione e stava cercando attivamente una casa dove trasferirsi, un fatto che avrebbe scatenato la violenza dell’uomo.

L’ennesimo femminicidio

“Un’altra donna uccisa da chi diceva di amarla”, commentano le associazioni contro la violenza di genere. Il femminicidio di Stefania si aggiunge alla tragica lista delle donne uccise in Italia nel 2025, la maggior parte da partner o ex partner.

Le autorità stanno indagando per ricostruire gli ultimi giorni della coppia e verificare se ci fossero stati segnali premonitori o denunce precedenti.