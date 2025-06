Stefania Corona racconta la separazione da Alvaro Vitali

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Stefania Corona, ex moglie di Alvaro Vitali, ha recentemente rivelato un dettaglio inedito sulla sua vita sentimentale e sulla loro attuale convivenza. Intervistata a “La volta buona” di Caterina Balivo, Corona ha spiegato che, nonostante la separazione ufficiale avvenuta a maggio dopo 27 anni di matrimonio, lei, Alvaro e il nuovo compagno vivono ancora tutti insieme nella stessa casa. La donna ha chiarito che questa scelta non deriva da problemi di tradimento, come ha detto Vitali, ma da una volontà di mantenere una certa stabilità e rispetto reciproco.

La nuova vita di Stefania Corona

Corona ha inoltre confermato di aver instaurato una relazione con un altro uomo, nato in un momento di crisi e confusione tra i due attori, e ha spiegato che questa relazione è stata in parte incoraggiata da Vitali, che voleva ristrutturare il rapporto e la vita familiare. La casa è strutturata in modo tale da permettere a tutti di avere i propri spazi, tra cui anche il nuovo compagno di Stefania, con cui ora condivide quotidianità e affetto. La rivelazione di Corona getta nuova luce sulla complessità della loro separazione e sulla volontà di mantenere un rapporto civile e rispettoso, nonostante le difficoltà.