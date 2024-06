STASERA SI CHIUDE LA CAMPAGNA ELETTORALE DI ANTONIO TASSO

“UN MOMENTO DI GIOIOSA CONDIVISIONE”

“Il nostro incontro di chiusura sarà un momento di gioiosa condivisione” afferma Antonio Tasso, candidato Sindaco della coalizione “Manfredonia…Una Sfida da Vincere Insieme”, formata dalle liste del Movimento 5 Stelle, AgiAMO, Sipontum, Antonio Tasso Sindaco, Noi Siamo Manfredonia.

“Oltre a proporre le nostre riflessioni finali, desideriamo passare qualche ora spensierata con i nostri bimbi, con i cittadini, non importa che siano nostri sostenitori o no, con i curiosi ed i visitatori. Insomma, saremo felici di raccontarvi quanto sia stata entusiasmante questa avventura elettorale, piena di incontri, ascolto, pazienza e adrenalina. Perciò, saremo felici di accogliervi tutti e godere con voi di un intermezzo musicale, della felicità dei più piccoli coinvolti nei giochi, e di una convivialità gastronomica ‘light’ per chiudere la serata. Da domani l’azione passerà agli elettori e noi, augurandoci di ottenere un buon risultato, che attesterebbe il buon lavoro svolto, accetteremo il verdetto dell’urna” conclude Tasso, che invita tutti alla partecipazione.

L’incontro di chiusura si terrà in Piazza Stella a Manfredonia a partire dalle ore 18,30.