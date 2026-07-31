Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 31 luglio
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 31 luglio
RAI1
21.30 Tim Summer Hits 2026
RAI2
21.20 L’ispettore Coliandro – Stagione 7 Episodio 1 – Yakuza
RAI3
21.15 A L’Ancienne – Come una volta
RETE4
21.32 I Legnanesi 7o Non Rubare
CANALE5
21.21 L’erede – Stagione 1 Episodio 24
ITALIA1
21.23 Chicago Fire – Stagione 14 Episodio 7 – Colpire al cuore
TV8
21.40 I delitti del BarLume – Sasso carta forbici
20
21.10 Transformers – L’ultimo cavaliere
CIELO
21.20 Anatomia di una caduta
27
21.10 The Man la Talpa
34
21.00 Abbronzatissimi