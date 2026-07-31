Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 31 luglio

Redazione31 Luglio 2026
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 31 luglio

RAI1

21.30 Tim Summer Hits 2026

RAI2

21.20 L’ispettore Coliandro – Stagione 7 Episodio 1 – Yakuza

RAI3

21.15 A L’Ancienne – Come una volta

RETE4

21.32 I Legnanesi 7o Non Rubare

CANALE5

21.21 L’erede – Stagione 1 Episodio 24

ITALIA1

21.23 Chicago Fire – Stagione 14 Episodio 7 – Colpire al cuore

TV8

21.40 I delitti del BarLume – Sasso carta forbici

20

21.10 Transformers – L’ultimo cavaliere

CIELO

21.20 Anatomia di una caduta

27

21.10 The Man la Talpa

34

21.00 Abbronzatissimi

Redazione31 Luglio 2026