Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di venerdì 24 aprile
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 24 aprile
RAI1
21.30 Dalla strada al palco Special
RAI2
21.20 Delitti in Paradiso
RAI3
21.25 Vespucci – Il viaggio più lungo
RETE4
21.30 Quarto grado
CANALE5
21.20 Grande Fratello Vip
ITALIA1
21.28 Spider Man – Far from home
TV8
21.40 MasterChef Italia
NOVE
21.30 MasterChef Italia
20
21.10 Nico
CIELO
21.20 Django Unchained
27
21.10 Ben Hur
34
21.00 La vita è bella