Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di venerdì 24 aprile

Redazione24 Aprile 2026
Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli ironica sul cachet
Selvaggia Lucarelli (Screen Mediaset Infinity)
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Stasera in tv, la programmazione di venerdì 24 aprile

RAI1

21.30  Dalla strada al palco Special

RAI2

21.20 Delitti in Paradiso

RAI3

21.25 Vespucci – Il viaggio più lungo

RETE4

21.30 Quarto grado

CANALE5

21.20 Grande Fratello Vip

ITALIA1

21.28 Spider Man – Far from home

TV8

21.40 MasterChef Italia

NOVE

21.30 MasterChef Italia

20

21.10 Nico

CIELO

21.20 Django Unchained

27

21.10 Ben Hur

34

21.00 La vita è bella

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Redazione24 Aprile 2026