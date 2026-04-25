Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 25 aprile

Redazione25 Aprile 2026
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 25 aprile

RAI1

21.30 Canzonissima

RAI2

21.20 The Rookie – Chiodo fisso

RAI3

21.25 Berlinguer la grande ambizione

RETE4

21.30 Don Camillo Monsignore ma non troppo

CANALE5

21.30 Amici di Maria

ITALIA1

21.27 Kung fu Panda

TV8

21.30 Alessandro Borghese 4 Ristoranti

NOVE

21.30 Accordi & disaccordi

20

21.10 Passenger 57 – Terrore ad alta quota

CIELO

21.20 The Day of the Jackal

27

21.14 Striptease

34

21.00 La dottoressa ci sta col colonnello

La Vieste en Rose
Redazione25 Aprile 2026