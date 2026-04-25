Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 25 aprile
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 25 aprile
RAI1
21.30 Canzonissima
RAI2
21.20 The Rookie – Chiodo fisso
RAI3
21.25 Berlinguer la grande ambizione
RETE4
21.30 Don Camillo Monsignore ma non troppo
CANALE5
21.30 Amici di Maria
ITALIA1
21.27 Kung fu Panda
TV8
21.30 Alessandro Borghese 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Accordi & disaccordi
20
21.10 Passenger 57 – Terrore ad alta quota
CIELO
21.20 The Day of the Jackal
27
21.14 Striptease
34
21.00 La dottoressa ci sta col colonnello