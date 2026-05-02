Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di sabato 2 maggio

Redazione2 Maggio 2026
Kiara Fina la ballerina di Amici 25 al ballottaggio nella puntata del 18 aprile
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 2 maggio

RAI1

21.30 Dalla strada al palco Special

RAI2

21.20 The Rookie

RAI3

21.30 Sapiens, un solo pianeta

RETE4

21.35 Il compagno di Don Camillo

CANALE5

21.30 Amici di Maria

ITALIA1

21.20 Kung fu Panda 2

TV8

21.30 F1 – Stagione 2026 Episodio 29 – GP Miami: Qualifiche

NOVE

21.30 Accordi & disaccordi

20

21.10 Il risolutore

CIELO

21.20 The Day of the Jackal

27

21.14 Scent of a Woman

34

21.00 La soldatessa alla visita militare

Redazione2 Maggio 2026