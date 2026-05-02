Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di sabato 2 maggio
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Stasera in tv, la programmazione di sabato 2 maggio
RAI1
21.30 Dalla strada al palco Special
RAI2
21.20 The Rookie
RAI3
21.30 Sapiens, un solo pianeta
RETE4
21.35 Il compagno di Don Camillo
CANALE5
21.30 Amici di Maria
ITALIA1
21.20 Kung fu Panda 2
TV8
21.30 F1 – Stagione 2026 Episodio 29 – GP Miami: Qualifiche
NOVE
21.30 Accordi & disaccordi
20
21.10 Il risolutore
CIELO
21.20 The Day of the Jackal
27
21.14 Scent of a Woman
34
21.00 La soldatessa alla visita militare