Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 29 aprile
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 29 aprile
RAI1
21.30 Siamo Danza
RAI2
21.20 Mare fuori
RAI3
21.20 Chi l’ha visto?
RETE4
21.32 Real Politik
CANALE5
21.20 Tim Battiti Live Spring
ITALIA1
21.27 Operazione Kandahar
TV8
21.40 Alessandro Borghese 4 Ristoranti
NOVE
21.30 Ma… diamoci del tu… da Basilea
20
21.10 Now You See Me 2
CIELO
21.20 Chase: Scomparsa
27
21.10 Arma Letale 2
34
21.00 Dio perdona…io no!