Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 29 aprile

Redazione29 Aprile 2026
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Battiti Live Spring 2026, anticipazioni e scaletta della prima puntata del 29 aprile: ecco tutti chi gli ospiti
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Stasera in tv, la programmazione di mercoledì 29 aprile

RAI1

21.30 Siamo Danza

RAI2

21.20  Mare fuori

RAI3

21.20 Chi l’ha visto?

RETE4

21.32 Real Politik

CANALE5

21.20 Tim Battiti Live Spring

ITALIA1

21.27 Operazione Kandahar

TV8

21.40 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 

NOVE

21.30 Ma… diamoci del tu… da Basilea

20

21.10 Now You See Me 2

CIELO

21.20 Chase: Scomparsa

27

21.10 Arma Letale 2

34

21.00 Dio perdona…io no!

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Redazione29 Aprile 2026