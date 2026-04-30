Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di giovedì 30 aprile

Redazione30 Aprile 2026
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Stasera in tv, la programmazione di giovedì 30 aprile

RAI1

21.30 Uno sbirro in appennino

RAI2

21.20 Ore 14 Sera

RAI3

21.20 Un posto al sole

RETE4

21.33 Dritto e rovescio

CANALE5

21.20 Forbidden Fruit

ITALIA1

21.14 Le Iene

TV8

21.40 Casino Royale

NOVE

21.30 Comedy Match

20

21.10 Il Cavaliere Oscuro

CIELO

21.20 Escape Plan 2: Ritorno all’inferno

27

21.10 Il Re dei Re

34

21.00 Ultimo – L’occhio del falco

Redazione30 Aprile 2026