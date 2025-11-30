Spettacolo Italia
Stasera in tv, la programmazione di domenica 30 novembre
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Stasera in tv, la programmazione di domenica 30 novembre
RAI1
21.30 Carosello in love
RAI2
21.00 Il giorno sbagliato
RAI3
20.30 Report
RETE4
21.33 Fuori dal coro
CANALE5
21.55 La notte nel cuore
ITALIA1
21.34 Zelig On
LA7
21.15 Fury
TV8
21.30 GP Qatar: Gara
NOVE
20.00 Che tempo che fa
20
21.11 Transformers
27
21.13 Poliziotti fuori – Due sbirri a piede libero
34
21.00 Io & Marilyn