Stasera in tv, la programmazione di domenica 30 novembre

Redazione30 Novembre 2025
RAI1

21.30 Carosello in love

RAI2

21.00 Il giorno sbagliato

RAI3

20.30 Report

RETE4

21.33 Fuori dal coro

CANALE5

21.55 La notte nel cuore

ITALIA1

21.34 Zelig On

LA7

21.15 Fury

TV8

21.30 GP Qatar: Gara

NOVE

20.00 Che tempo che fa

20

21.11 Transformers

27

21.13 Poliziotti fuori – Due sbirri a piede libero

34

21.00 Io & Marilyn

