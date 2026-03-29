Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programmazione di domenica 29 marzo

Redazione29 Marzo 2026
Che tempo che fa, ospiti 1 febbraio 2026 Antonio Albanese tra i protagonisti della puntata
Fabio Fazio conduce Che tempo che Fa. Foto: Nove.tv
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 29 marzo

RAI1

21.30 Imma Tarantini – Sostituto procuratore

RAI2

21.00 NCIS

RAI3

20.30 Presa Diretta

RETE4

21.30 Fuori dal coro

CANALE5

21.20 Chi vuol essere milionario

ITALIA1

21.20 Le Iene presentano Inside

TV8

21.30 GP Stati Uniti: Gara

NOVE

20.00 Che tempo che fa

20

21.00 Memory

CIELO

21.20 Criminal

27

21.14 Non è mai troppo tardi

34

21.00 Tiramisù

Redazione29 Marzo 2026
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