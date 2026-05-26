Spettacolo Italia

Stasera in tv, la programazione di mercoledì 26 maggio

Redazione26 Maggio 2026
Leonardo Pieraccioni
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Stasera in tv, la programazione di mercoledì 26 maggio

RAI1

21.30  Pare parecchio Parigi

RAI2

21.20 Belve Crime

RAI3

21.15 Indovina chi viene a cena

RETE4

21.30 E’ sempre Cartabianca

CANALE5

21.20 Un nuovo inizio

ITALIA1

21.15 Le Iene presentano Inside

TV8

21.40 Money Road Ogni tentazione ha un prezzo

NOVE

21.30 Bastille Day – Il colpo del secolo

20

21.10 97 minuti

CIELO

21.20 Outlander

27

21.10 Un semplice desiderio

34

21.00 Anche se è amore non si vede

tenuta santa lucia
Redazione26 Maggio 2026