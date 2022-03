Stadi e palazzetti: si torna al 100%

Dal primo aprile 100% della capienza non soltanto negli stadi, e questo era stato anticipato nei giorni scorsi, ma anche nei palazzetti e in generale negli impianti al chiuso. E’ uno dei contenuti del decreto che il Consiglio dei Ministri si appresta ad approvare e che sarà illustrato fra poco in una conferenza stampa dal premier Mario Draghi e dal ministro della salute Roberto Speranza.

Si partirà con Juventus-Inter, la prima gara giocata a porte chiuse per il Covid.