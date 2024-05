Stabilimenti balneari e disabilità

Si terrà lunedì 3 giugno p.v. con inizio alle ore 16 , in presenza ed anche via webinar (https://meet.jit.si/ConfapiFoggia), il workshop riservato agli operatori balneari della Capitanata sul tema dell’accessibilità dei disabili agli stabilimenti balneari.

L’iniziativa, promossa e organizzata dalla Sezione Salute di Confapi Foggia in collaborazione con l’ATAS Lido del Sole – Associazione di tutela ambientale, turistica, sportiva, culturale e ricreativa – e l’Associazione “Le ragioni del cuore” affronta un tema di grande attualità che costituisce anche un’interessante opportunità per una ricettività più inclusiva e per contribuire alla destagionalizzazione dei flussi turistici sul territorio di tutti i comuni litoranei.

In questo ambito verranno illustrati anche gli strumenti agevolativi disponibili per gli operatori che intendono investire con impianti e attrezzature idonee allo scopo.

Il programma del workshop prevede l’apertura lavori a cura di Antonio Netti, Presidente Sezione Salute, Università e Ricerca Confapi Foggia.

Seguiranno quindi gli interventi programmati a cura di: Vito Fanelli,Luogotenente Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico; Mauro Sforza, Consigliere Associazione ATAS Lido del Sole; Saverio Santoro, Referente delle scuole dell’Associazione “Le ragioni del Cuore”; Mariangela Perrone, Innovation Manager ed Esperta in Finanza Agevolata.

I quesiti delle imprese partecipanti ed il dibattito saranno coordinati da Giovanni Tamburrano, Direttore Confapi Foggia, cui faranno seguito le conclusioni di Paola Parisi, Presidente Confapi Foggia, la quale, nel presentare l’iniziativa, ha evidenziato la grande importanza ed il rilievo della presenza e del contributo all’incontro in sede di soggetti qualificati in grado di assicurare esperienze e testimonianze dirette sulla tematica nell’imminenza del pieno avvio della stagione turistica.