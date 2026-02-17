Spoiler Uomini e Donne: riavvicinamento tra 2 volti del Trono Over

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella nuova registrazione di Uomini e Donne andata in scena lunedì 16 febbraio 2026, gli studi del dating show di Canale 5 si sono animati di colpi di scena, ritorni sentimentali, discussioni e decisioni importanti per i protagonisti del trono classico e del trono over. Come sempre, a fornire anticipazioni dettagliate sono state diversi portali di gossip, annunciando dinamiche che promettono di accendere le puntate in onda nei prossimi giorni. La registrazione di ieri ha combinato momenti romantici con tensioni in studio, confermando ancora una volta l’attrattiva popolare del programma condotto da Maria De Filippi.

Ritorni, eliminazioni e nuove tensioni negli studi

La giornata di registrazione del 16 febbraio ha visto tornare in scena alcuni volti noti del trono over: in particolare, Mario Lenti ha fatto un ritorno significativo, sedendosi nuovamente nel parterre e annunciando un riavvicinamento con Cinzia Paolini, una frequentazione che sembrava ormai chiusa ma che oggi si ripresenta con nuove prospettive. I due hanno anche programmato una cena, segno che la loro storia potrebbe non essere del tutto archiviata.

Questo riavvicinamento ha provocato reazioni nello studio, con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti che non hanno risparmiato critiche: secondo loro, la coppia avrebbe avuto contatti anche fuori dallo show, alimentando sospetti di accordi extra-scenici per estendere la permanenza nel programma. Le accuse di Tina e Gianni hanno aggiunto pepe alla registrazione, generando dibattito tra i presenti.

Nel frattempo, Ciro Solimeno, protagonista del trono classico, ha fatto una mossa a sorpresa: dopo aver eliminato Alessia Antonetti, ha deciso di tornare sui suoi passi e andarla a riprendere. Una scelta che ha scatenato la reazione di altre corteggiatrici, tra cui Elisa e Martina, che hanno deciso di lasciare lo studio. Sempre secondo le anticipazioni emerse, Ciro e Alessia si sarebbero incontrati anche in camerino, aumentando il clamore tra i fan del programma.

Sul fronte dei protagonisti che lasciano definitivamente il dating show, Arcangelo ha preso una decisione importante: ha deciso di abbandonare lo studio, scelta che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella sua esperienza nel trono over.

Altri momenti registrati lunedì includono uscite significative come quella di Tiziana e Mauro, che hanno scelto di lasciare insieme lo show, confermando un’intesa che si è consolidata nelle ultime puntate.

Trono classico: tensioni sentimentali e nuovi ingressi

Nel trono classico, oltre alla vicenda di Ciro, le anticipazioni raccontano anche di Sara Gaudenzi, sempre al centro dell’attenzione: durante un’esterna ha baciato Alessio Rubeca, ma subito dopo ha avuto dubbi sul suo interesse, con conseguenti confronti anche con altri corteggiatori. Questo intreccio di baci, ripensamenti e dinamiche di coppia promette ulteriori sviluppi nelle prossime puntate in onda.

Complessivamente, la registrazione del 16 febbraio ha messo in luce relazioni che si intrecciano, ritorni inaspettati e scelte che scuotono gli equilibri tra i protagonisti dei vari troni. Il mix di dinamiche sentimentali, accuse in studio e decisioni definitive come abbandoni e riavvicinamenti garantirà senza dubbio dibattito e interesse tra i telespettatori di Canale 5.



