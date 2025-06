[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Splendido: “Solo falsificazioni ai danni del Generale Vannacci”

«Il rumore di fondo e le shitstorm sulla presunta frase choc dell’onorevole Generale Roberto Vannacci, pronunciata in piazza sul Gargano, non possono che farci indignare. Da Sfefano Bonaccini fino all’ultimo miserrimo produttore locale di contenuti social e meme: tutti hanno cavalcato la falsa notizia, ottenendo i loro 15 minuti di popolarità. Peccato che le parole del Generale non avevano nulla a che vedere con l’orientamento sessuale delle persone».

Si esprime così il consigliere regionale, l’avvocato Joseph Splendido, vicecoordinatore regionale e coordinatore provinciale in Capitanata della Lega dopo le polemiche nazionali e regionali su alcune frasi strumentalizzate ad arte.

«Una certa politica e una certa stampa asservita, insieme a giornali e network partito, amano interpretare delle frasi fuori contesto e senza un filo logico per puro sensazionalismo per screditare chi conquista una crescente fiducia tra i cittadini- continua il legale foggiano- Nei confronti del Generale Vannacci è in atto una costante falsificazione dei suoi discorsi e delle sue idee sin da quando è sceso in campo sulla scena politica. Chi mandiamo al fronte oggi? Da questa domanda partiva la sua analisi. Come lo stesso Vannacci ha spiegato in questi giorni, sul palco l’onorevole della Lega parlava di correlazione di valori: è inutile pensare ad un riarmo, ad una spesa per la tecnologia militare, quando poi in guerra combattono sempre gli uomini in carne e ossa. Con i loro corpi e la loro strategia. La guerra è trincea e sacrificio. Non si può rafforzare la capacità di difesa senza rinforzare anche il bagaglio valoriale, costituito da coraggio, onore, spirito e determinazione e che fa di un uomo un combattente. Il fronte non può essere affrontato dalla fluidità a cui il pensiero unico vuole oggi piegarci».